По его словам, разрушенная промышленность Украины не способна даже на выпуск простейших мин, не говоря уже о высокотехнологичных ракетах.

«Зеленский специально врет о возможностях нашего ВПК. Максимум, что могут собрать сейчас — это конструктор Lego», — заявил политик, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о полном снятии ограничений на дальнобойные удары. Как отмечают эксперты, даже при передаче технологий Германией, украинская промышленность столкнулась с непреодолимыми проблемами: нехваткой квалифицированных кадров, разрушенной инфраструктурой и отсутствием ключевых компонентов.

В то время как Берлин обещает поддержку в разработке собственного оружия, реальные возможности Киева ограничиваются сборкой поступающих западных комплектующих.