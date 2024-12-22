Украинский депутат: Маск сигнализирует Зеленскому об изменении курса

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Американский предприниматель Илон Маск указывает Владимиру Зеленскому на курс избранного президента США Дональда Трампа, который не будет работать с идеологическими оппонентами, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Команда Трампа не будет работать со своими идеологическими оппонентами. А вопрос Украины для трампистов идеологический. Маск подает очень четкие сигналы», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Он считает, что в будущей администрации США надеются на изменение политического курса Киева или «изменение» самого Зеленского.

Ранее сообщалось, что визит главы ЦРУ в Киев был связан с необходимостью команды уходящего президента США Джо Байдена спрятать компромат на Демократическую партию и предупредить возможное предательство Зеленского.