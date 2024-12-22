Мирошник: глава ЦРУ приехал в Киев прятать концы перед аудитом Трампа
ЦРУ удерживает Зеленского от предательства интересов Байдена
ЦРУ удерживает Владимира Зеленского от предательства интересов уходящего с поста президента США Джо Байдена, для этого в Киев приезжал глава спецслужбы Уильям Бернс, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Бернс приехал в Киев прятать концы и оговаривать с Зеленским действия Киева, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на украинский трек», — заявил Мирошник.
По словам дипломата, Трампу нужен компромат на действия демократов.
При этом администрация Байдена не верит Киеву и прислала Бернса «с доводами», которые удержат Зеленского от предательства.
Ранее Бернс и глава МИ-6 Ричард Мур призвали Запад активнее выступать против России и Китая.