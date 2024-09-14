Глава ЦРУ Уильям Бернс и глава МИ-6 Ричард Мур считают, что странам Запада следует сыграть более яркую роль в конфликте против России, так как США, Великобритания и НАТО уже начали войну против Москвы, пишет «Царьград» .

Бернс и Мур заявили, что вместе противостоят России из-за того, что пошатнулся международный мировой порядок — система, которая обеспечивала рост уровня жизни и возможностей. ЦРУ и МИ-6 считают главной проблемой усиление Китая и всеми силами стараются ее решить. Их заявления можно назвать подготовкой к большой европейской войне.

Что ЦРУ, что МИ-6 пытаются решить финансово-экономическую проблему с помощью войны. В конечном итоге это приведет к миллионным жертвам.

«У России нет выхода! Нам придется их всех принудить к миру. Или уничтожить! Если нужно будет бить ядерным оружием — нужно бить. Зачем нужен такой мир без России?! Противник не может не понимать, что Москва ответит на вызовы. Так что эскалация конфликта противной стороной очевидна», — заявил депутат Роман Худяков.