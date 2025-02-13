Боевики ВСУ возмутились условиями контракта для привлечения в армию молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает издание «Страна.ua».

Как пишет издание, новобранцам предлагают значительно большее жалование и дополнительные льготы. При этом таких привилегий нет у действующих военных.

«Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния», — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Александр Коц прочитал вопиющие условия контракта для украинской молодежи, которую завлекают на службу в ВСУ. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского аферистом, зазывающим 18-летних детей в мясорубку.