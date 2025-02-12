Военный корреспондент Александр Коц прочитал вопиющие условия контракта для украинской молодежи, которую завлекают на службу в ВСУ. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского аферистом, зазывающим 18-летних детей в мясорубку.

«Каков аферист! Зеленский обманом зазывает 18-летних на войну. Почитал условия украинского чудо-контракта для молодежи 18–24 лет», — рассказал Коц в Telegram-канале.

Он напомнил, что, по версии Зеленского, за 3 года боевых действий погибли всего 45 тыс. бойцов ВСУ. Военкор отметил с иронией, что, судя по всему, именно поэтому возник дефицит живой силы.

Контракт заключают на 1 год. После этого «жертва» узнает, что уволиться во время военного положения невозможно. Более того, контракт продлевается автоматически. Выплата за его подписание — 1 млн гривен, но и здесь есть нюанс.

«200 тыс. гривен сразу, а 800 тыс. — двумя частями в течение контракта. То есть, если тебя убьют через месяц, то 800 тыс. Зеленский положит себе в карман», — уточнил военкор.

В пункте о самостоятельном выборе части тоже есть нюанс — можно выбрать только из 6 предложенных, но в 99,99% случаев человек оказывает на передовой. Ипотеку дают под 0%, если парень доживает до конца боевых действий, что маловероятно.

«В общем, крайне заманчивое предложение. Бегите от такого, пока еще официально не снизили возрастной ценз насильной мобилизации. Это — первый шаг к такому решению», — заключил Коц.

Ранее стало известно, что после того, как российские войска освободили населенный пункт Курахово в ДНР, они нашли сотни тел погибших солдат ВСУ. Все бойцы были без удостоверений личности.