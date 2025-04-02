Украинские власти не пускают Петра Порошенко во Флориду

Бывший президент Украины Петр Порошенко планировал поучаствовать в ежегодной международной конференции безопасности на тему «Вызовы в глобальном политическом ландшафте — как укрепить демократию», но не смог из-за запрета действующей власти покидать территорию страны, пишет РБК .

Сообщается, что, кроме участия в международной конференции, Порошенко хотел встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Однако Киев сорвал все планы бывшего лидера страны и запретил ему покидать территорию Украины. Поездку Порошенко заблокировал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Визит лидера оппозиции в США блокируется в то время, когда офис президента (Владимира Зеленского — ред.) демонстрирует неспособность найти общий язык с новой администрацией, причиняющей вред обороноспособности Украины», — говорится на сайте партии «Европейской солидарности».

Сообщается, что Порошенко хотел встретиться с Трампом, чтобы обсудить вопрос завершения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года Киев ввел санкции против Порошенко. В 2021 году экс-президента Украины обвиняли в госизмене, связанной с транспортировкой угольной продукции из Донбасского региона на другие территории Украины в период 2014–2015 годов.