Украинские СМИ опубликовали текст соглашения Киева и Вашингтона по недрам

Согласно договору, Киев и Вашингтон создадут совместный фонд для финансирования восстановления Украины. Управлять им они будут совместно.

Украина должна будет вносить в фонд до 50% доходов от монетизации своих природных ресурсов. США тоже будут делать взносы. Деньги, как написано в соглашении, пойдут на развитие восточноевропейской страны.

При этом в документе сказано, что фонд должен быть целым — его доли нельзя продавать или передавать без согласия сторон. Он также должен быть ратифицирован парламентом Украины.

Еще СМИ сообщили, что рабочие группы двух стран должны немедленно начать разработку окончательного текста соглашения о создании фонда.

Ранее газета Financial Times заявила, что Украина согласилась подписать соглашение с США по ископаемым. При этом отмечалось, что американская сторона пошла на некие уступки. После этого стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон 28 февраля.