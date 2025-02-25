Financial Times: Украина согласилась подписать соглашение с США по ископаемым

Вечером 25 февраля осведомленные источники Financial Times сообщили, что Киев дал согласие США на разработку своих минеральных ресурсов, пишет ТАСС .

Financial Times сообщает о достижении соглашения между Украиной и США по вопросу редкоземельных металлов. Американская сторона пошла на уступки, смягчив первоначальные требования.

Новая версия договора предполагает создание специального фонда, куда украинская сторона направит половину прибыли от монетизации природных ресурсов. Это касается как полезных ископаемых, так и нефтегазового сектора, включая инфраструктурные объекты добычи.

Важным изменением стал отказ США от полного контроля над коммерческим фондом, что изначально вызывало серьезные разногласия. Однако вопрос предоставления гарантий безопасности Украине остается открытым - в текущей версии соглашения такие обязательства не прописаны.

Для реализации инвестиционных проектов на территории Украины планируется использовать средства специального фонда. Ключевые детали будут прописаны в дополнительных соглашениях. Вступление документа в законную силу требует подписей двух официальных лиц: со стороны Украины - главы МИД Андрея Сибиги, а со стороны США - Госсекретаря Марко Рубио.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что встретится с украинским лидером в ближайшие две недели, чтобы подписать договор по полезным ископаемым.