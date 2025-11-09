Украинские флаги попали в опалу в Чехии

сегодня в 22:40

В Чехии предложили снять украинские флаги с госучреждений

Первый заместитель председателя победившего на парламентских выборах движения ANO Карел Гавличек выступил за постепенное удаление украинских флагов с зданий государственных учреждений Чехии, сообщает РИА Новости .

Кандидат на пост министра промышленности и торговли подтвердил в эфире CNN Prima NEWS, что поддерживает инициативу нового спикера парламента Томио Окамуры, распорядившегося на прошлой неделе снять украинский флаг со здания палаты депутатов.

«Я придерживаюсь того мнения, чтобы эти флаги постепенно были сняты со зданий госучреждений. Это не означает смену внешней политики Чехии», — пояснил политик.

По его словам, вывешивание украинских флагов после февраля 2022 года было жестом солидарности, но сейчас этот символизм теряет эффективность.

Решение уже вызвало неоднозначную реакцию в чешском обществе, особенно среди праволиберальных партий, перешедших в оппозицию.