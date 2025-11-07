Со здания парламента Чехии сняли украинский флаг

Новый спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура отдал распоряжение о демонтаже украинского флага, который находился на здании с февраля 2022 года в знак поддержки Киева, сообщает РБК .

Лидер движения «Свобода и прямая демократия» лично опубликовал кадры процесса снятия флага в социальной сети X, сопроводив их комментарием: «Я только что добился того, чтобы украинский флаг сняли со здания Палаты депутатов».

В видеозаписи политик четко обозначил новую позицию: «Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!».

Назначение Окамуры на пост спикера стало возможным благодаря формированию новой правящей коалиции, в которую вошли его партия, движение ANO Андрея Бабиша и «Партия автомобилистов». На тайном голосовании 5 ноября его кандидатура получила поддержку 107 депутатов из 200.

Ранее в Чехии зафиксировали наплыв украинских мигрантов.