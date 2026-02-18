Украинские активисты пытались помешать работе российских журналистов в Женеве

Украинские активисты создавали препятствия для работы российских журналистов в Женеве. Они выкрикивали неподобающие фразы, сообщает корреспондент RT Анастасия Володина.

Представители СМИ из РФ прибыли в швейцарский город для освещения трехсторонних переговоров по Украине.

«Были не раз выкрикнуты неподобающие фразы в нашу сторону и показаны „интересные“ сигналы… Их (активистов — ред.) не так много, наверное, как бы они хотели», — отметила корреспондент.

Первый день переговоров, посвященных урегулированию ситуации на Украине, прошел очень напряженно. 18 февраля они продолжаются.

