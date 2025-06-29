Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр нашли под Курском

В Суджанском районе Курской области обнаружены фальшивые пятитысячные купюры, на которых размещены украинские агитационные тексты, сообщает РИА Новости .

Кроме лозунгов, на такой листовке изображен QR-код. Российские правоохранители объяснили, что это уловка была придумана украинскими спецслужбами.

Киевский режим рассчитывал на то, что потенциальную жертву привлечет вид пятитысячной купрюры. Если бы россиянин поднял такую листовку и перешел по QR-коду, то украинские спецслужбы тут же получили бы доступ к его устройству.

Такая же схема с использованием QR-кодов часто применяется мошенниками, чтобы взломать смартфоны.

Ранее депутаты Госдумы заявили, что намерены систематизировать борьбу с кибермошенничеством. Они предлагают создать реестр зарубежных телефонных мошенников.