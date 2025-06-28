Законодатели намерены систематизировать борьбу с кибермошенничеством
Депутаты Госдумы разработали инициативу о создании федерального реестра телефонных мошенников, действующих из-за рубежа, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, система будет интегрирована с финансовыми организациями и телеком-операторами для автоматического блокирования подозрительных операций.
В реестре предполагается публичный доступ к данным о приговоренных мошенниках и разыскиваемых иностранцах, автоматизированный обмен информацией с банками и операторами связи.
Акцент сделан на преступные группировки, базирующиеся за пределами России.
«Ежедневно сотни тысяч россиян становятся жертвами психологического воздействия со стороны преступников. Граждане должны знать своих обидчиков в лицо», — заявил Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду».
Яна Лантратова, председатель профильного комитета, считает, что особую активность проявляют группировки с украинской территории.
Технические детали проекта пока прорабатываются. Законодатели намерены представить окончательную версию документа до осенней сессии Госдумы.