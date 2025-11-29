Украинская делегация во главе с Умеровым направилась в США

сегодня в 22:06

Американские и украинские представители проведут переговоры во Флориде

В воскресенье состоятся переговоры между украинской делегацией и высокопоставленными американскими представителями, сообщает РИА Новости .

Во встрече примут участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.



Как сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, украинская сторона уже вылетела для участия в переговорном процессе. Встреча пройдет в штате Флорида.

Ранее Умеров был назначен главой киевских переговорщиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.