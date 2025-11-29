Украинская делегация во главе с Умеровым направилась в США
Американские и украинские представители проведут переговоры во Флориде
В воскресенье состоятся переговоры между украинской делегацией и высокопоставленными американскими представителями, сообщает РИА Новости.
Во встрече примут участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Как сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, украинская сторона уже вылетела для участия в переговорном процессе. Встреча пройдет в штате Флорида.
Ранее Умеров был назначен главой киевских переговорщиков.
