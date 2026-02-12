Украинская делегация может провести переговоры в Москве с участием США

Украинская делегация рассматривает возможность проведения переговоров в Москве при участии американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники, отмечая, что инициатива исходит от Киева, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным изданий Ukraine context и Times of Ukraine, Украина рассчитывает, что переговоры в Москве позволят сделать диалог более результативным. Вместе с украинской делегацией в столицу России могут приехать американские переговорщики, которые выступят гарантами безопасности.

Обсуждение переноса переговоров из ОАЭ в Москву якобы состоялось на последней трехсторонней встрече в Абу-Даби. Представители Киева считают, что обсуждения должны проходить там, где принимаются ключевые решения.

Эксперт Юрий Самонкин отметил, что приезд украинской делегации в Москву — рабочий вариант, а дипломатия начинает приносить результаты. Он подчеркнул, что американские переговорщики уже оценили условия в Москве, а украинской стороне осталось проявить политическую волю.

Участие главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* в переговорах маловероятно из-за его статуса в России. Самонкин считает, что Киев сможет найти замену среди других чиновников. Политолог также не исключил, что в будущем в Москву может приехать и Владимир Зеленский, однако для подписания соглашений необходима легитимная украинская власть.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.