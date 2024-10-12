В Киеве начались разговоры о способах урегулирования конфликта с Россией. Согласно им, Украина может значительно смягчить позицию о необходимости вернуть потерянные в ходе боевых действий территории, сообщает Lenta со ссылкой на материал Der Spiegel.

В начале конфликта Украина хотела полной капитуляции РФ. Однако позже выяснилось, что даже обычного завершения боевых действий не удастся добиться без уступок России, поскольку сделка должна быть выгодна и для нее, отметил киевский политик.

Он добавил, что объем международной помощи, отправляемой Украине, со временем упадет вне зависимости от исхода выборов в США. Дело в том, что в последнее время снизился боевой дух у солдат ВСУ. Обычные граждане не хотят идти на фронт.

Ранее политолог Спартак Барановский сказал, что Запад хочет временно заморозить конфликт. Он сделает это, чтобы дать Украине время восстановиться.