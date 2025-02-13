Украинский чиновник: я думаю, все будет решено без участия Украины

В ходе телефонного разговора президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили возможность восстановления отношений, что вызвало серьезное беспокойство у чиновников на Украине и в европейских странах. Они выражают опасения, что мирное разрешение конфликта может состояться без их вовлечения, что поставит под угрозу поддержку со стороны Соединенных Штатов, сообщает «Царьград» .

По информации журнала The Economist, после первых предвыборных заявлений Трампа о скором окончании конфликта на Украине в Киеве и европейских столицах возникли сомнения относительно того, будет ли Вашингтон предоставлять необходимую помощь Украине.

Опасения усилились 12 февраля, когда Трамп провел телефонный разговор с Путиным без предварительных консультаций с украинской стороной и пообещал, что переговоры о прекращении военных действий начнутся скоро. Это вызвало панику в Киеве и среди европейских лидеров, отмечает издание.

Журнал подчеркнул, что Трамп фактически начал улучшение отношений с Россией без значительных уступок, что поднимает вопросы о будущем американского содействия Украине, которое выглядит неопределенным.

«Я думаю, все будет решено без участия Украины. Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», — отметил украинский чиновник.