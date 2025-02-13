«Украине крышка»: Киев и Европа обеспокоены разговором Путина и Трампа
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В ходе телефонного разговора президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили возможность восстановления отношений, что вызвало серьезное беспокойство у чиновников на Украине и в европейских странах. Они выражают опасения, что мирное разрешение конфликта может состояться без их вовлечения, что поставит под угрозу поддержку со стороны Соединенных Штатов, сообщает «Царьград».
По информации журнала The Economist, после первых предвыборных заявлений Трампа о скором окончании конфликта на Украине в Киеве и европейских столицах возникли сомнения относительно того, будет ли Вашингтон предоставлять необходимую помощь Украине.
Опасения усилились 12 февраля, когда Трамп провел телефонный разговор с Путиным без предварительных консультаций с украинской стороной и пообещал, что переговоры о прекращении военных действий начнутся скоро. Это вызвало панику в Киеве и среди европейских лидеров, отмечает издание.
Журнал подчеркнул, что Трамп фактически начал улучшение отношений с Россией без значительных уступок, что поднимает вопросы о будущем американского содействия Украине, которое выглядит неопределенным.
«Я думаю, все будет решено без участия Украины. Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», — отметил украинский чиновник.