Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН

сегодня в 21:14

Киевские власти запросили экстренное заседание Совбеза ООН. Они хотят обсудить тему «Поддержание мира и безопасности на Украине», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во Всемирной Организации.

По его данным, Киев просит экстренный созыв. Он сослался на статьи 34 и 35 Устава ООН.

Украина объяснила, что запросила заседание организации из-за якобы ударов РФ по Киеву. На какую дату запрошено мероприятие, неизвестно.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК и военным авиабазам Украины. В ведомстве ранее несколько раз подчеркивали, что ВС РФ атакую исключительно военные объекты противника.