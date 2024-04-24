Украина запретила выдачу загранпаспортов военнообязанным за границей

Согласно постановлению, загранпаспорта украинским мужчинам 18—60 лет будут выдавать в территориальных органах подразделений миграционной службы. При этом пересылка документов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для их выдачи производиться не будет.

22 апреля украинский МИД потребовал от своих посольств в других государствах прекратить любые консульские действия в отношении военнообязанных украинцев. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, пребывание за границей не освобождает гражданина Украины от обязанностей перед страной.

Ранее бывший советник экс президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за отсутствия призывников на территории Украины возникло катастрофическое положение. Он подчеркнул, что украинцы не понимают, зачем и за кого бороться.