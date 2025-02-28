UnHerd: сделка США и Украины по ископаемым может стать ловушкой для Трампа

Президент США Дональд Трамп может попасть в затруднительное положение из-за договора по украинским ресурсам. Киев намеренно завысил данные о запасах редкоземельных металлов в стремлении заинтересовать американскую администрацию, создав таким образом ловушку для Трампа, пишет РИА Новости .

По данным зарубежного издания UnHerd, выгода для США от такой сделки будет минимальной, а вот последствия могут оказаться серьезными. Американское участие в украинском конфликте станет необратимым на фоне растущей конфронтации с Россией, более того — это помешает разделить ответственность с европейскими партнерами. Таким образом, соглашение может стать для Вашингтона настоящей западней.

Переговоры между США и Украиной по соглашению о редкоземельных металлах близятся к завершению. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что финальная версия документа уже согласована обеими сторонами. Представитель Белого дома Каролин Левитт выразила оптимизм относительно подписания договора до конца текущей недели.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессант заявил, что сделка между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым уже готова и ждет подписания со стороны президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.