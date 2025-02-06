Украина за три года получила 27,2% средств USAID

Украина с 2022 года получила 27,2% всех средств USAID, сообщает РИА Новости .

По данным американского портала ForeignAssistance.gov, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи USAID. Тогда было направлено 9,95 млрд долларов из 41,5 млрд общего бюджета агентства.

Всего за три года США направили Украине 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% от общего объема (119,3 млрд долларов) финансирования USAID.

USAID — организация по взаимодействию с иностранными государствами, финансировало многие проекты, в частности, помощь Украине, которые были заморожены с приходом к власти Трампа.

Ранее США фактически приостановили деятельность USAID, заморозив проекты по оказанию иностранной помощи, в том числе это коснулось Украины. Между тем Илон Маск обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия и призвал ликвидировать организацию.