Украина выведена из игры: Соскин предрек прекращение военной помощи Киеву

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский оказался исключен из переговорного процесса между Россией и США, сообщает РИА Новости .

В своем YouTube-обращении он подчеркнул, что предстоящая встреча лидеров двух стран 15 августа на Аляске окончательно выведет Украину из числа ключевых игроков.

«Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин перешли к прямым переговорам, полностью оттеснив Киев и Европу. Зеленского просто убрали со сцены, поскольку он не соответствует уровню этих переговоров», — заявил Соскин.

Политический аналитик также предупредил о вероятном прекращении военной помощи Украине после саммита, отметив, что ни США, ни страны НАТО больше не будут поставлять оружие.

Особое внимание Соскин уделил недавней трехчасовой встрече спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с Путиным в Кремле, расценив ее как признак перехода к практическим договоренностям без участия третьих сторон.

По его словам, Украина рискует столкнуться с уже готовыми решениями, как это происходило во время прошлых переговоров в «нормандском формате».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил подготовку встречи двух лидеров.