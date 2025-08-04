Украина ввела санкции против руководителей российских музеев

сегодня в 12:37

Киев подготовил пакет ограничений в отношении 15 руководителей крупных российских музеев. Указ о введении этих санкций был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

Текст документа появился на портале офиса украинского лидера. Ограничения вводятся против директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина, директора Российского этнографического музея Юлии Купиной, директора музея имени Андрея Рублева Михаила Миндлина и т. д.

Введение санкций означает блокирование активов на территории Украины, отзыв лицензий, прекращение какого-либо сотрудничества. Также указанным лицам будет запрещено совершать официальные визиты в страну.

Ранее Зеленский заявил, что ввел санкции в отношении якобы «капитанов теневого флота» РФ. Ограничения начали действовать с 3 августа.