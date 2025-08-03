Киев ввел санкции против «капитанов теневого флота» РФ
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции в отношении якобы «капитанов теневого флота» РФ. Киев подготовил три новых пакета ограничений в отношении России, сообщает РБК.
Один из них начал действовать 3 августа.
Власти РФ называют санкции незаконными. В Москве считают попытки давить бесполезными.
Ранее Украина ввела санкции против компаний из России, Китая и Ирана. Они синхронизированы с 18-м пакетом рестрикций ЕС.