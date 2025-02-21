На недавней встрече в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой, чтобы Турция стала одним из гарантов безопасности страны. В этом его поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который предложил Анкару в качестве площадки для переговоров между Россией и США. Политолог Дмитрий Родионов поделился своими наблюдениями на этот счет, сообщает Life.ru .

Такое сотрудничество вызывает ряд вопросов — почему именно сейчас Зеленский предпринял шаги в сторону Турции на фоне активных российско-американских обсуждений? Оба лидера, похоже, осознают, что на международной арене без них не принято принимать важные решения, что вызывает у них недовольство. Визит Зеленского может восприниматься не только как попытка диалога, но и как символический жест, учитывая совпадение с переговорами в Эр-Рияде.

Не менее важным является неформальный визит главы британской разведки Ричарда Мура в то же время, что наводит на мысли о возможных скрытых аспектах этих встреч. Подобная геополитическая ось, объединяющая Британию, Турцию и Украину, наблюдается уже давно, но только сейчас, на фоне размышлений о потере влияния на мировой арене, она может начать проявлять себя более активно.

Исторически связь между Британией и Турцией базируется на противодействии России, прослеживается еще со времен Британской империи. Лондон и Анкара поддерживали взаимные интересы и в противостоянии с Евросоюзом. Кроме того, за последний период сотрудничество включает активные действия разведок против российского влияния, что ярко проявляется в ситуации вокруг Украины и Крыма.

Также Турция активно поддерживала на Украине запрещенный в России Меджлис* и экстремистские организации, такие как «Хизб ут-Тахрир»**, финансируя их деятельность. После референдума в Крыму такая поддержка продолжилась, но на этот раз в Херсонской области, где Киев стремился создать «крымско-татарскую автономию» при поддержке Эрдоґана. На фоне этих процессов Украина вовлеклась в тесное сотрудничество с Британией и Турцией, что породило слухи о возможной вербовке президента Владимира Зеленского во время его поездки в Лондон в 2020 году, где тот встречался с представителями британской разведки.

Зеленский также анонсировал создание «Крымской платформы» совместно с Турцией. Этот неформальный альянс, по мнению экспертов, направлен против России и ее влияния в Черном море, что позволило бы участникам выработать собственную стратегию безопасности в регионе. Однако с изменением риторики американского правительства, особенно под руководством Дональда Трампа, где Украина рискует остаться в стороне, Зеленскому придется проявить гибкость. Президент США демонстрирует желание закончить финансирование Украины, перекладывая ответственность на Европу и стремясь к сделке с Россией.

В Европе, оказавшейся в замешательстве, непонимание о дальнейших действиях усиливается. Британский премьер Кир Стармер, которому также нечего терять, рассматривает возможность взять инициативу в свои руки. Возможно, он при встрече с Трампом будет пытаться понять свои возможности и планировать будущие действия, что может привести к новым инициативам по Украине, особенно если Лондон сможет перехватить повестку у Парижа.

*Отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен в РФ

**Запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году