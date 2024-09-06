Мельник: ВСУ не могут стабилизировать ситуацию на красноармейском направлении

Ситуация на красноармейском направлении остается сложной, и у Украины не получается ее стабилизировать, пишет ТАСС со ссылкой на офицера 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николая Мельника.

Своим заявлением Мельник опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью зарубежным СМИ рассказал о якобы стабилизированной обстановке по некоторым сложным направлениям. Такое заявление он сделал в эфире NBC.

Однако слова Мельника о том, что ситуация остается сложной и ее не получается стабилизировать, свидетельствуют о том, что ВСУ терпят поражение.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили украинскую пехоту. Ликвидация противника состоялась под Харьковом.