Украина раскинула вблизи границы с Белоруссией системы радиоэлектронной разведки

ВСУ стягивают войска и ведут радиоэлектронную разведку на границе с Беларусью

Заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич рассказал, что Украина активизировалась на границе с Белоруссией, в этот регион стягивается живая сила и техника, а также уже ведется радиоэлектронная разведка, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Беларусь в Telegram .

«Мы знаем о том, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты. Периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию. Наши подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы. Они имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их», — рассказал Лукашевич.

По словам полковника, ВСУ стягивают войска к границе с Белоруссией и заявляют, что якобы готовятся защищаться. Бойцы Украины строят оборонительные сооружения и минно-взрывные заграждения.

Лукашевич подчеркнул, что Киев всячески пытается втянуть Минск в вооруженный конфликт, но белорусские военные делают все возможное, чтобы сохранить мир на своей земле.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы со стороны Украины, белорусы подтянули к границе новейшие РСЗО «Полонез». Эта военная техника способна наносить удары на расстоянии 300 километров.