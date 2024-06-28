Белорусы подтянули к украинской границе «Полонезы» из-за РДК*
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Украина перебросила на границу с Белоруссией боевиков «Русского добровольческого корпуса»*, сообщает «Царьград». Из-за этого белорусская армия подтянула к общим госрубежам свои новейшие РСЗО «Полонез», способные бить на 300 километров.
Государственный пограничный комитет Белоруссии докладывал, что бойцов РДК* заметили в районе ответственности Житомирского пограничного отряда. По данным ведомства, отряд диверсантов разведывал местность и приближался к белорусской границе.
Также с Украины запускались беспилотники, фиксирующих позиции белорусских военных.
В связи с происходящим Госпогранкомитет вместе с Минобороны Белоруссии решили усилить защиту государственной границы за счет передислокации резервов. Белорусские военные перебросили к госрубежам новейшие «Полонезы», ракеты которого способны поражать цели дальностью до 300 километров.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.