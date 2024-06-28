Белорусы подтянули к украинской границе «Полонезы» из-за РДК*

сегодня в 17:48

Госпогранкомитет Белоруссии заявил об активности РДК* у границы с Украиной

Украина перебросила на границу с Белоруссией боевиков «Русского добровольческого корпуса»*, сообщает «Царьград» . Из-за этого белорусская армия подтянула к общим госрубежам свои новейшие РСЗО «Полонез», способные бить на 300 километров.

Государственный пограничный комитет Белоруссии докладывал, что бойцов РДК* заметили в районе ответственности Житомирского пограничного отряда. По данным ведомства, отряд диверсантов разведывал местность и приближался к белорусской границе.

Также с Украины запускались беспилотники, фиксирующих позиции белорусских военных.

В связи с происходящим Госпогранкомитет вместе с Минобороны Белоруссии решили усилить защиту государственной границы за счет передислокации резервов. Белорусские военные перебросили к госрубежам новейшие «Полонезы», ракеты которого способны поражать цели дальностью до 300 километров.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.