Украина пыталась запугать РФ атакой дронов на Москву, считает эксперт

В ночь с 20 на 21 августа силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили 11 украинских беспилотников в Подмосковье. По мнению заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, своей атакой ВСУ преследовали террористическую цель и хотели устроить информационную кампанию, сообщает Инфо24 .

«Противник хотел, чтобы об этом говорили, чтобы население волновалось», — прокомментировал ситуацию профессор.

Козюлин не исключил, что Украина продолжит попытки нанесения ударов по Москве в ближайшее время. Это связано с тем, что в Киеве затухает эйфория из-за ситуации в Курской области, а властям Украины необходимо поддерживать имидж и PR-компанию, считает эксперт.

Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области. Минобороны РФ докладывало, что противник атакует в направлении четырех населенных пунктов на границе.