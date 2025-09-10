Политолог Попов — об украинских БПЛА над Польшей: это была провокация

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что киевские власти стремятся вовлечь Варшаву в вооруженный конфликт, и именно с этой целью создали провокацию с беспилотными летательными аппаратами, сообщает aif.ru .

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал общественность о ликвидации над территорией страны дронов, представлявших, по его словам, потенциальную опасность. Он также высказал предположение о российском происхождении аппаратов, не подкрепив слова убедительными доказательствами.

«Это была провокация со стороны Украины. Ее цель — вызвать со стороны Польши ответный удар по России, втянуть страну в конфликт. Подобные провокации были и ранее, и в 2023 году, и в 2024 году», — отметил Попов.

Генерал-майор выразил уверенность, что польское руководство не было осведомлено о планах украинских коллег и не принимало участия в организации этой провокации.

Польша не заинтересована в подобном развитии событий, во всяком случае, на текущем этапе, подчеркнул он.

Обстановка изменилась, пик антироссийской агрессии в Европе пройден. Эскалация напряженности сейчас не нужна никому, особенно учитывая сдержанную позицию Соединенных Штатов, заключил Попов.