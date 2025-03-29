Украина попросит США внести изменения в проект экономического соглашения

Киев намерен обратиться к США с просьбой о корректировке экономического соглашения, предложенного командой президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Bloomberg, ссылающийся на неназванный источник, пишет РБК .

Украина стремится привлечь более масштабные американские инвестиции, чем предусмотрено в текущем проекте. Именно поэтому украинские власти хотели бы внести некоторые корректировки в соглашение.

Источник агентства отмечает, что в конце недели состоялись онлайн-переговоры между представителями Украины и США для обсуждения документа.

Примечательно, что американская делегация не опровергла беспокойство украинской стороны относительно возможных препятствий для евроинтеграции Украины, которые может создать соглашение в его нынешнем виде. Такая позиция Вашингтона, по мнению источника, свидетельствует о готовности американской стороны рассмотреть предложения по модификации проекта соглашения.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет взять под контроль Вашингтона главные экономические проекты Украины.