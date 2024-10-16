Украина получит почти 50 танков Abrams, но некоторые из них разберут на запчасти

Украина получит 49 списанных танков Abrams из Австралии
Политика

Власти Австралии передадут Украине 49 танков американского производства Abrams, которые списали из армии. Некоторым машинам требуется ремонт, и их можно использовать для запчастей, сообщает ТАСС со ссылкой на австралийскую телекомпанию ABC.

Утверждается, что в Австралии выведут из эксплуатации почти полсотни танков M1A1 Abrams для последующей передачи их на Украину.

«Эти танки обеспечат Вооруженным силам Украины большую огневую мощность и мобильность», — сказал министр оборонной промышленности, по делам международного развития и Тихого океана Пэт Конрой.

В августе Military Watch Magazine сообщал об уничтожении 20 из 31 танка, которые США поставили на нужды украинской армии. Эти американские танки также были подбиты в ходе боев в Курской области.