Украина получит почти 50 танков Abrams, но некоторые из них разберут на запчасти

Власти Австралии передадут Украине 49 танков американского производства Abrams, которые списали из армии. Некоторым машинам требуется ремонт, и их можно использовать для запчастей, сообщает ТАСС со ссылкой на австралийскую телекомпанию ABC.

Утверждается, что в Австралии выведут из эксплуатации почти полсотни танков M1A1 Abrams для последующей передачи их на Украину.

«Эти танки обеспечат Вооруженным силам Украины большую огневую мощность и мобильность», — сказал министр оборонной промышленности, по делам международного развития и Тихого океана Пэт Конрой.

В августе Military Watch Magazine сообщал об уничтожении 20 из 31 танка, которые США поставили на нужды украинской армии. Эти американские танки также были подбиты в ходе боев в Курской области.