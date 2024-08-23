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MWM: 20 из 31 танка Abrams, поставленных США Украине, уже уничтожены

20 из 31 танка Abrams, которые США поставили Украине в рамках военной поддержки, уже уничтожены на поле боя, и их замена малореальна, сообщает Military Watch Magazine .

В Курской области РФ был подбит очередной танк M1A1 Abrams, состоящий на вооружении ВСУ. Танк был уничтожен, вероятно, с помощью российского противотанкового комплекса «Корнет».

С момента поставки в Украину в конце 2023 года, общие потери танков Abrams достигли 20 из 31, причем все потери произошли за последние 6 месяцев, подчеркивается в материале.

При этом украинские военные недовольны техническими характеристиками танка, включая уязвимость к российскому огню.

Ранее танки Abrams использовались в районе Авдеевки, но уничтожение в Курской области стало первым в этом регионе.