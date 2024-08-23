MWM: 20 из 31 танка Abrams, поставленных США Украине, уже уничтожены
Фото - © Armoured M1A1 Abrams in Ukraine, Military Watch Magazine
20 из 31 танка Abrams, которые США поставили Украине в рамках военной поддержки, уже уничтожены на поле боя, и их замена малореальна, сообщает Military Watch Magazine.
В Курской области РФ был подбит очередной танк M1A1 Abrams, состоящий на вооружении ВСУ. Танк был уничтожен, вероятно, с помощью российского противотанкового комплекса «Корнет».
С момента поставки в Украину в конце 2023 года, общие потери танков Abrams достигли 20 из 31, причем все потери произошли за последние 6 месяцев, подчеркивается в материале.
При этом украинские военные недовольны техническими характеристиками танка, включая уязвимость к российскому огню.
Ранее танки Abrams использовались в районе Авдеевки, но уничтожение в Курской области стало первым в этом регионе.