Украина получила французские беспилотники с дальностью полета до 500 км
Франция поставила Украине несколько беспилотников Rodeur, разработанных компанией EOS Technologie. Как сообщает телеканал France24 со ссылкой на AFP, эти дроны обладают дальностью полета до 500 километров и могут находиться в воздухе до пяти часов.
По словам президента EOS Technologie Жан-Марка Зулиани, аппараты могут использоваться как для разведки, так и для атак. Он пояснил, что в Европе их видят преимущественно как «щит», а на Украине — как «меч».
Зулиани также отметил, что Киев накопил «уникальный опыт», который предоставляет западным производителям возможность тестировать оборудование в реальных боевых условиях. В свою очередь, соучредитель и гендиректор французско-украинского стартапа Alta Ares Адриен Кантер заявил, что потребность Украины в дронах оценивается примерно в 20 000 единиц в месяц, назвав это число «огромным».
В сентябре 2025 года издание Les Echos со ссылкой на отчет Минобороны Франции сообщало, что с начала конфликта и до конца 2024 года Париж потратил на помощь Киеву 8,6 миллиарда евро, из которых 5,9 миллиарда составили поставки вооружения. Французский президент Эмманюэль Макрон в ходе июльских переговоров с Владимиром Зеленским подтвердил намерение увеличивать военную поддержку Украины.
