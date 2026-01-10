Президент Франции представил партиям план отправки войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон провел консультации с лидерами политических партий, представленных в парламенте, представив им план размещения на Украине после заключения мирного соглашения контингента в «несколько тысяч» французских солдат. Об этом 9 января сообщила газета Le Monde.

Согласно информации издания, в обсуждении участвовали премьер-министр, министр обороны, начальник генштаба Франции и около 30 политиков.

Отмечается, что хотя мнения и разнились, «никто за столом не выступал в принципе против механизма, представленного главой государства». Представитель левой партии «Непокоренная Франция» поставил условием развертывания войск получение мандата от ООН.

Некоторые участники встречи, как пишет Le Monde, видят в создающейся «коалиции желающих» возможную альтернативу НАТО.

Ранее газета The Times сообщала, что Франция и Великобритания в рамках коалиции готовы предоставить до 15 тысяч военнослужащих. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала подобные планы Запада нацеленными на эскалацию конфликта.

