«Украина погибнет»: Кулеба нашел на столе Байдена судьбоносный документ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление в эфире «24 Канала», что якобы за пару дней до начала специальной военной операции (СВО) нашел на столе президента США Джо Байдена документ с информацией, что его страна погибнет, пишут РИА Новости .

«У него (Байдена — ред.) на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — отметил в эфире Кулеба.

При каких обстоятельствах Кулеба обнаружил судьбоносный документ на столе Байдена, а также где в тот момент был американский лидер, не уточняется. Кулеба пояснил, что увидел бумаги на столе президента США за два дня до начала СВО.

Ранее Кулеба заявил, могла ли Украина избежать конфликта с Россией. Он считает, что в тот момент уже ничего нельзя было изменить, но можно было выиграть время на подготовку.