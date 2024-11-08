Кулеба ответил, можно ли было избежать конфликта с Россией

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что конфликта с Россией не получилось бы избежать. Противостояние можно было только отсрочить, чтобы Киев лучше подготовился к грядущим боевым действиям, признался экс-министр в интервью украинскому «24 каналу» .

Кулеба также рассказал, что Украина просила партнеров массово поставлять себе оружие и ввести превентивные санкции против России, однако всего этого не сделали. Союзники говорили, что такие шаги станут эскалацией, отметил Кулеба.

«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить (конфликт — ред.). Можно было лишь отсрочить немного по времени, чтобы подготовиться», — сказал бывший глава украинской дипломатии.

Кулеба также вспомнил, что 22 февраля 2022 года встретился с президентом США Джо Байденом. В кабинете американского лидера лежала папка, «в которой четко написано, что Украина погибнет», причем на этом настаивали разведки, политические аналитики и военные.