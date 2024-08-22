Киев намерен этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией и обмена пленными, пишет « Лента ру » со ссылкой на Kyiv Independent.

По словам источника, «близкого к Зеленскому», Украина стремится «начать разговор с Россией», а также провести переговоры по обмену пленными по принципу «все на всех». Также могут пройти переговоры о продовольственной и ядерной безопасности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что киевский режим готовил вторжение на территорию России в Курской области «очень секретно» и «без обратной связи» со стороны ФРГ.