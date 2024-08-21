Олаф Шольц: Киев готовил вторжение в Курскую область «очень секретно»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что киевский режим готовил вторжение на территорию России в Курской области «очень секретно» и «без обратной связи» со стороны ФРГ, пишет РБК со ссылкой на Merkur.

Шольц не стал отвечать на вопрос журналистов, использовали ли Вооруженные силы Украины немецкое оружие при нападении на территорию России. Но отметил, что Киев вел подготовку к своей операции «без обратной связи».

Канцлер ФРГ также предположил, что Киев ограничен как в пространстве, так и во времени, на проведение своей операции.

Германия в настоящее время не оценивает действия Киева, однако сделает это «когда придет время», заявил Шольц. Также он опроверг сообщения СМИ о сокращении военной помощи Украине.