Канцлер Германии опроверг сообщения о сокращении помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг обвинения в том, что ФРГ собирается ограничить поддержку Украины, пишет ТАСС .

Поколебать обещания Германии оказывать помощь Киеву «вообще ничего» не может, заявил он в интервью телеканалу Sat.1. Шольц отметил, что правительство ФРГ в следующем году планирует направить 4 млрд евро на военную помощь Украине. Это самая крупная сумма по сравнению с поддержкой, которую оказывают другие страны Европы.

Также по решению стран Группы семи Киев может получить кредит в размере 50 млрд евро, проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. По словам Шольца, это позволит Украине закупить оружие.

Ранее появилась информация о том, что министр финансов Германии Кристиан Линднер направил главам Минобороны ФРГ Борису Писториусу и МИД ФРГ Анналене Бербок письмо с рекомендацией сократить объемы поставок военной помощи Украине на фоне нехватки денег в бюджете страны.