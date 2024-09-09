Украина отзывает своего посла в Грузии из-за «оторванности от реалий»

Глава украинского МИД Андрей Сибига отозвал посла из Грузии. Об этом чиновник написал в одной из своих соцсетей, передает Lenta .

Сибига отозвал украинского посла из Грузии, поскольку тот не понимает, какую дипломатическую работу должно проводить государство, находящееся в конфликте. Возвращаемый на родину чиновник «оторван от реалий».

По словам главы украинского МИД, посол страны в Грузии постоянно ждал указаний по тому, что ему делать. Вместо этого он должен был сам проявлять инициативу.

Ранее воевавший на стороне ВСУ наемник из Грузии был объявлен в международный розыск. Его заочно заключил под стражу суд.