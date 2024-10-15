Украина начала эвакуацию города Купянск Харьковской области

сегодня в 19:30

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию города Купянск и еще нескольких населенных пунктов Харьковской области, сообщает РБК со ссылкой на главу администрации региона Олега Синегубова.

Гражданское население эвакуируют из Купянска и некоторых населенных пунктов этого направления, включая Кондрашовку, Куриловку, Петропавловку. Синегубов объяснил такое решение украинских властей.

По его словам, на купянском направлении «ухудшается ситуация» для украинских сил. Кроме того, там не представляется возможным начать отопительный сезон и снабжать жителей электроэнергией.

Сначала из Купянской общины, где проживает 4 тыс. человек, начнут вывозить людей, живущих на левом, близком к России, берегу реки Оскол. Затем приступят к эвакуации остальных.

Ранее летчики ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Удар по цели наносился авиационной бомбой.