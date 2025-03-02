Украина и Великобритания договорились о займе на 3,2 млрд долларов

Украина и Великобритания заключили соглашение о займе на сумму в 3,2 млрд долларов, сообщает украинский телеканал «ТСН».

Отмечается, что встреча украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера завершилась.

«Украина и Великобритания подписали новый заем на поддержку оборонных возможностей Украины на сумму £2,6 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что 2 марта Великобритания примет 18 стран для дальнейших переговоров по Украине.

Ключевой вопрос саммита в Великобритании — предоставление Киеву международных гарантий в случае возможного мирного соглашения с Россией, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев.

Перед саммитом Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь заручиться поддержкой Вашингтона. Британский премьер подчеркнул, что Лондон готов задействовать свои вооруженные силы, включая авиацию и сухопутные войска, для обеспечения устойчивого мира.