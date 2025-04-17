Украина и США могут подписать меморандум по недрам в четверг

Киев и Вашингтон в рамках онлайн-встречи, запланированной на четверг, могут подписать меморандум о соглашении по редкоземельным металлам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Политика Страны» .

По словам Зеленского, меморандум не приравнивается к соглашению. Он пояснил, что стороны вернутся к меморандуму о намерениях по недрам по инициативе США. Вашингтон сделал соответствующее предложение пару дней назад. По мнению Америки, пока юристы работают над самим соглашением, стороны могли бы подписать меморандум о намерениях.

«У нас намерения положительные, конструктивные, мы это показываем», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что во время предыдущего контакта делегаций США и Украины между переговорщиками возник конфликт, когда те начали обсуждать сделку по редкоземельным металлам между странами. Оказалось, что США хотят взять под контроль украинские недра и газотранспорт.