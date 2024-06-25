Украина и Молдова официально начали переговоры о вступлении в ЕС

Фон дер Ляйен заявила о старте переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об официальном начале переговоров о членстве Украины и Молдовы в Европейском союзе. По ее словам, ЕС увидел со стороны народов этих стран «непоколебимую приверженность и решимость» вступить в блок, сообщает «Царьград» .

Фон дер Ляйен отметила, что стартовавший процесс станет подготовкой для Кишинева и Киева к обязательствам, которые этим странам предстоит выполнять уже в качестве членов Евросоюза.

Руководитель Еврокомиссии добавила, что молдавские и украинские власти сумели провести большие реформы «даже во время войны и беспорядков».

Ранее Евросоюз решил ускорить переговоры в членстве в блоке Украины до 1 июля, пока председательство в объединении не перешло к Венгрии.