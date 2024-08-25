Украина хочет усадить Россию за стол переговоров атакой на дальние объекты

Киев планирует заставить Москву сесть за стол переговоров, ударив по дальним объектам в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Украина просит власти Великобритании дать разрешение наносить удары по отдаленным российским территориям ракетами Storm Shadow. В Киеве уверены, что такая «демонстративная атака» заставит Кремль задуматься о переговорах.

В Киеве уверены, что удар по дальним объектам покажет России, что находящиеся рядом с Москвой объекты уязвимы. Но пока Соединенные Штаты не разрешают ВСУ использовать Storm Shadow из-за риска эскалации конфликта, хотя Лондон и просил об этом месяц назад.

Ранее сообщалось, что США сначала хотят увидеть, к чему приведет попытка вторжения ВСУ в Курскую область. До этого момента Лондон не сможет разрешить Украине бить Storm Shadow по территории РФ.