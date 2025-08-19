Украина готова к обсуждению текущего контроля России над территориями

сегодня в 04:11

WSJ: на Украине допустили признание контроля России над новыми регионами

Согласно материалам The Wall Street Journal, украинские власти в рамках переговоров о мирном урегулировании могут рассмотреть вопрос о фактическом контроле России над частью территорий, но категорически исключают их юридическое признание.

Источники издания — европейские и украинские чиновники — подчеркивают, что такой компромисс возможен только в обмен на надежные гарантии безопасности от западных партнеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал, что Киеву придется смириться с потерей некоторых территорий ради мира.

Генсек НАТО Марк Рютте, однако, заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом конкретные территориальные уступки не обсуждались.