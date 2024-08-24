Украина будет особенно активна в информационной войне в ближайшие дни

Аксенов: Украина будет сеять панику в Крыму и других регионах РФ в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней Украина будет проявлять повышенную активность в информационной войне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Украинские спецслужбы будут распространять большое количество фейковой информации. Цель их операций — попытаться запугать жителей России, посеять панические настроения, вызвать недоверие по отношению к органам власти и ВС РФ, добавил он.

Аксенов призвал крымчан и жителей других регионов не вестись на информационно-психологические операции «украинских террористов» и не верить слухам и любым данным, полученным не из официальных источников.

Ранее сотрудники киевского ЦИПсО вымогали деньги у близких пропавших жителей Курской области. В оперштабе региона попросили не публиковать данные своих родственников в интернете, чтобы не стать жертвой аферистов.