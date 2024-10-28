Украина больше не на первом плане для Запада

Пока конфликт между Россией и Украиной отошел на второй план в геополитической повестке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

События, которые случились на Ближнем Востоке, по его мнению, указывают на утрату чувства человечности. На Западе перестали так много упоминать Украину, будто бы конфликт уже завершился.

Израиль проигнорировал большое количество резолюций ООН. Война в Газе и Ливане идет дальше. Пока она не закончится, мир будет жить на грани появления искры, которая может спровоцировать еще больший пожар, считает Боррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани сказал, что Россия не заинтересована в распространении конфликта на Ближнем Востоке. Страна, наоборот, озабочена тем, что происходит в регионе.